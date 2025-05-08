Меланию Трам назвали «самой незаметной» первой леди США со времен Трумэна

NYP: Мелания Трамп провела в Белом доме две недели после избрания мужа

Жена президента США Мелания Трамп провела в Белом доме всего две недели инаугурации. Все время она проводит в небоскребе «Трамп Тауэр» на Манхэттене или флоридской резиденции Мар-а-Лаго. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The New York Times .

Собеседники журналистов пояснили, что первая леди сильно переживала из-за покушения на мужа во время предвыборного митинга в Пенсильвании летом 2024 года. Окончательное решение о переезде из президентской резиденции она приняла после того, как к Трампу приблизился вооруженный человек в одном из гольф-клубов.

«Мы не видели такой незаметной первой леди со времен Бесс Трумэн», — заявила историк из Университета штата Огайо Кэтрин Джеллисон.

Она пояснила, что жена 33-го президента США также при первой возможности уезжала из Белого дома в свой родной штат Миссури.

По словам источников, чтобы не выдать жену, Трамп взял на себя некоторые обязанности супруги президента. Он подобрал светильники для восточного крыла Белого дома, перестроил розарий и даже лично встречал туристические группы во время приема.

По официальным данным, Мелания Трамп увлеклась съемкой документального фильма о своей жизни. Теперь ее везде сопровождает группа операторов Amazon. Компания заплатила первой леди 40 миллионов долларов, чтобы показать все стороны ее жизни.

В последний раз Мелания Трамп появилась на публике во время похорон папы римского Франциска. Она сопровождала мужа на траурной мессе и в рамках его первой поездки в Европу после избрания.