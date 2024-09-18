Сразу пять школ закрыли на карантин на Урале. Почему происходят вспышки пневмонии?

В Екатеринбурге сразу пять школ перевели на дистанционное обучение из-за выявленных случаев пневмонии. С чем это связано, пора ли бить тревогу и как себя уберечь, рассказал 360.ru терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Специалист призвал сначала выяснить, какие именно бактерии стали причиной вспышки. Введение карантина, если фиксируется несколько случаев в одном классе, он счел оправданным.

«Инкубационный период может быть десять дней или две недели. Поэтому если на этой неделе введен карантин, то выявят всех, кто уже заражен, их пролечат — и на этом вопрос закроется», — объяснил Жемчугов.

При появлении симптомов простуды врач призвал лечиться, не откладывая. Говоря о профилактике, собеседник 360.ru предупредил, что не следует уповать на витамины.

«Хуже не будет, но [принимать витамины нужно] в меру и сильно на это не надеяться. Потому что могут быть, к примеру, какие-то болезни тяжелые, которые витаминами не вылечишь», — добавил врач.

По его словам, эффективнее будет пролечить хронические заболевания, ослабляющие иммунитет.

Началась вспышка пневмонии в екатеринбургской школе № 16. Там заболели одновременно 13 детей из разных классов. Карантин продлится до 23 сентября.