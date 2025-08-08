Психолог Идзиковский сообщил, что антидепрессанты не решат проблему с депрессией

Психолог Евгений Идзиковский в эфире Общественной Службы Новостей рассказал, почему россияне так много тратят на борьбу с депрессией и чем опасны психотропные препараты.

За первые шесть месяцев в России на психотропные препараты потратили 4,6 миллиарда рублей — это на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Москвичи, петербуржцы и жители Краснодарского края чаще других испытывают тревоги и депрессии.

«Таблетки не решают проблему. Да, цикл принятия препарата помогает состоянию нормализоваться, но не снимает симптоматику. Если проблему не решать, то человек может годами сидеть на антидепрессантах. Но нельзя не отметить, что они резко и качественно улучшают жизнь и это намного дешевле, чем идти к психологу, который с помощью психотерапии будет решать проблему», — сказал он.

Идзиковский добавил, что современные методы психотерапии стоят дороже, чем таблетки, но помогают избавиться от депрессии за 1,5-2 месяца.