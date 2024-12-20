Список здоровой пищи впервые за 30 лет обновили в США

Регулятор США впервые за 30 лет убрал из списка здоровой пищи белый хлеб и добавил в него богатые питательными веществами яйца и лосось. Об этом сообщило на сайте Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств.

Там уточнили, что согласно обновленному определению «здорового» питания в пище не должно быть слишком много насыщенных жиров, натрия и добавленных сахаров.

«Орехи, семена, оливковое масло, рыба с высоким содержанием жира, например, лосось и яйца считаются здоровыми благодаря своему питательному составу», — отметили в заявлении.

Теперь белый хлеб, подслащенные йогурты и хлопья больше не будут использовать как «здоровые продукты». Воду не включили в группу продуктов питания, но ее назвали оптимальным напитком в соответствии с диетическими рекомендациями.

Врач-терапевт Мария Воробей ранее посоветовала в сезон простуд употреблять продукты, содержащие витамины С и D. Повысить устойчивость организма к вирусам помогут рыба и орехи.