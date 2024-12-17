Терапевт Воробей: укрепить иммунитет помогут цитрусовые, рыба и орехи

Апельсины, грейпфруты и мандарины — это не только вкусные, но и полезные для иммунитета фрукты. Повысить устойчивость организма к вирусам и бактериям можно с помощью ряда полезных продуктов. Среди них — рыба и орехи, заявила врач-терапевт Мария Воробей в беседе с «Газетой.ru».
Специалист посоветовала в сезон простуд употреблять продукты, содержащие витамины С и D. Полезно также разнообразить рацион питания орехами. Они богаты витамином Е, приводит слова доктора сайт kp.ru.
Врач Воробей также причислила к полезным для иммунной системы продуктам грибы, морепродукты, сыры и киви. Последнее богато фолиевой кислотой и витаминами группы В.
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