Специалисты Роскачества дали рекомендации по употреблению овсяного печенья. Они отметили, что при умеренном потреблении и внимательном отношении к составу оно может быть частью сбалансированного рациона, пишет RT .

Специалисты отмечают, что овсяная мука содержит сложные углеводы с низким гликемическим индексом. Они расщепляются медленно, обеспечивая организм энергией на длительный срок и предотвращая резкие скачки глюкозы в крови. Тем не менее, диетическая ценность продукта часто сводится к нулю из-за высокой концентрации сахара и жиров.

Эксперты Роскачества определили суточную норму для взрослого человека: она составляет около 50 граммов (примерно три стандартные штуки). При интенсивных физических нагрузках допустимо увеличить порцию до 70 граммов, а при целенаправленном наборе мышечной массы — до 150 граммов. При этом доля простых сахаров в общем рационе должна стремиться к минимуму.

Существует ряд строгих противопоказаний. От лакомства необходимо отказаться людям с непереносимостью глютена или аллергией на злаковые, а также пациентам с диагностированным сахарным диабетом, ожирением и избыточной массой тела.