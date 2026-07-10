Специалист по антивозрастной медицине рассказал, когда взрослым можно поспать днем

Взрослому человеку с нормальным графиком дневной сон не нужен, но есть исключения, заявил врач-терапевт Европейского медицинского центра, специалист по превентивной и антивозрастной медицине Эсаки Хаджимэ. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Доктор отметил, что в особенности не рекомендует ложиться спать сразу после приема пищи.

Если человек не добирает положенные семь-восемь часов сна в сутки, вздремнуть все же можно, но не дольше получаса. Не стоит устраивать сон-час после 17:00, это может привести к ночной бессоннице.

Ранее сомнолог Елена Царева рассказала, что поздний ужин может привести к снижению тонуса кожи и появлению тревожных сновидений. Еда в желудке мешает выработке соматотропного гормона.