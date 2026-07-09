Сомнолог Царева рассказала, что поздний ужин может привести к снижению тонуса кожи

Невролог, сомнолог Елена Царева рассказала «Москве 24» , что поздний ужин может привести к снижению тонуса кожи и появлению тревожных сновидений.

По словам специалиста, употребление тяжелой пищи за два-три часа до сна может вызвать неприятные пугающие сны. Это связано с тем, что состояние организма влияет на сценарий сновидений. Например, из-за рефлюкса после переедания может возникнуть чувство нехватки воздуха, что способно спровоцировать сон, в котором человек задыхается.

Кроме того, поздний ужин мешает выработке соматотропного гормона, который помогает пережить долгий период без еды и отвечает за тонус кожи и жировой обмен.

За три часа до сна вредно делать все, что способно повышать пульс, температуру и давление, а также вызывать негативные эмоции. Не стоит пить чай, поскольку в нем содержится кофеин. Горячая тяжелая еда со специями и активные физические нагрузки тоже находятся в этом списке.