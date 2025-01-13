Спать, чтобы похудеть. Россиянам раскрыли секрет стройной фигуры

Эндокринолог Калошина: худеющим нужно спать не менее 8 часов в сутки

Тем, кто хочет похудеть, нужно спать не менее восьми часов и ложиться в кровать не позднее 23:00. Об этом РИА «Новости» рассказала врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Мария Калошина.

«Худеющим важнее других спать не менее восьми часов и ложиться не позже 23:00. В промежуток с 23:00 до 01:00 выделяется гормон липаза, принимающий участие в процессе расщепления жиров», — отметила эндокринолог.

Также в период снижения веса важно не пропускать завтрак. Его калорийность должна составлять около 35% от суточного рациона.

Люди, пропускающие завтраки, рискуют съесть больше нормы во время обеда, отметила Калошина. Врач добавила, что стоит научиться определять потребности организма, часто жажду принимают за голод.

Ученые объяснили, почему люди с ожирением снова набирают вес после похудения. Жировые клетки запоминают свое состояние и снова «распухают» из-за изменений в их ДНК, сообщил «Ридус».