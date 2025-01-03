Врач рассказал, почему ни в коем случае нельзя пропускать завтрак

Люди, пропускающие завтраки, рискуют съесть больше нормы во время обеда. Об этом РИА «Новости» рассказала врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Мария Калошина.

По ее словам, важно не пропускать завтрак даже во время похудения, причем его калорийность должна составлять около 35% от общего рациона.

«Пропуская утренний прием пищи, появляется риск съесть в обед больше положенного», — предупредила врач.

Специалист добавила, что стоит научиться определять потребности организма. По статистике 80% людей путают жажду с голодом. Это легко проверить, если выпить 200 миллилитров воды, а спустя некоторое время проанализировать свои ощущения.

Ранее эндокринолог Оксана Михалева предупредила, что отказ от завтрака может привести не только к набору веса, но и спровоцировать появление таких заболеваний, как ожирение и диабет второго типа.