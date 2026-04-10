Создание менингококковой вакцины в России перешло на завершающую стадию

Российские производители вышли на завершающую стадию создания новой менингококковой вакцины. Об этом на VI Экспертном форуме по иммунопрофилактике сообщил директор департамента медицинской помощи детям Минздрава Рафаэль Шавалиев, его слова привело РИА «Новости» .

Шавалиев отметил, что в ближайшее время состоится совещание в Госдуме, где как раз пройдет обсуждение препарата.

«Понимаем, насколько это важно для нас. Несколько производителей выходят на финальную стадию клинических испытаний и получения регистрационного удостоверения», — сказал он.

Ранее стало известно, что Минпромторг выдал лицензию на производство менингококковой вакцины биофармацевтической компании «Петровакс Фарм» в Подольске. Объем инвестиций в проект уже превысили три миллиарда рублей. Предприятие сможет выпускать более 3,5 миллиона доз вакцины ежегодно.