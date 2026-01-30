Выпуск вакцины против менингококковой инфекции наладят в Подольске в этом году

Выпускать препарат будут на производственных мощностях компании, которые расположены в Подольске.

«Получение лицензии — очередной этап реализации проекта „Петровакс Фарм“ по локализации производства вакцины для профилактики менингита на предприятии компании в Московской области, который стартовал в 2022 году. Общий объем инвестиций в проект превысил три миллиарда рублей», — пояснила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Это важное событие, поскольку менингококковая инфекция остается одной из самых грозных среди болезней, которые можно предупредить вакцинацией — смертность от нее может достигать 20%.

Организация местного производства станет шагом к тому, чтобы начать плановую иммунизацию населения в рамках стратегии развития иммунопрофилактики инфекционных болезней.