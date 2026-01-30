Выпуск вакцины против менингококковой инфекции наладят в Подольске в этом году
Биофармацевтическая компания «Петровакс Фарм» теперь может производить менингококковую вакцину. Минпромторг России выдал предприятию соответствующую лицензию.
Выпускать препарат будут на производственных мощностях компании, которые расположены в Подольске.
«Получение лицензии — очередной этап реализации проекта „Петровакс Фарм“ по локализации производства вакцины для профилактики менингита на предприятии компании в Московской области, который стартовал в 2022 году. Общий объем инвестиций в проект превысил три миллиарда рублей», — пояснила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
Это важное событие, поскольку менингококковая инфекция остается одной из самых грозных среди болезней, которые можно предупредить вакцинацией — смертность от нее может достигать 20%.
Организация местного производства станет шагом к тому, чтобы начать плановую иммунизацию населения в рамках стратегии развития иммунопрофилактики инфекционных болезней.
По итогам проверки Министерство промышленности и торговли также подтвердило, что вакцина соответствует строгим международным стандартам качества GMP ЕАЭС.
Наша компания обладает уникальным опытом производства и поставок вакцин против гриппа и пневмококковой инфекции для Национального календаря профилактических прививок РФ, является крупнейшим российским экспортером противогриппозных вакцин. Уже в 2026 году мы готовы начать выпуск менингококковой вакцины по полному циклу, включая синтез субстанции, и обеспечить 100% потребности при ее включении в НКПП.
Михаил Цыферов
президент «Петровакс Фарм»
Препарат сейчас проходит финальный этап регистрации. Получить удостоверение планируют уже летом. Предприятие будет ежегодно выпускать более 3,5 миллиона доз вакцины.
Компания стала первой в России, которая еще в 2012 году получила сертификат GMP EU, а минувшей осенью успешно прошла повторный аудит Государственного института контроля качества лекарственных средств Словакии.