Совместный сон с кошкой сочли полезным для психики

Совместный сон с домашними кошками благотворного влияет на психику человека, но ведет к риску кожных заболеваний. Об этом рассказал Минздрав Карелии в телеграм-канале .

Постоянные игры, ласки и объятия с питомцем положительно влияют на нервную и сердечно-сосудистую системы, способствуют выработке гормонов счастья и снижают риск некоторых заболеваний, отметили в Минздраве. Особенно полезен сон с животным для людей с депрессией, а у детей он дополнительно укрепляет иммунитет.

Однако есть и обратная сторона. Аллергия на слюну и шерсть, экзема и другие кожные заболевания — частые спутники слишком тесного контакта. Кошки также переносят паразитов, риск заражения которыми возрастает, если делить с ними постель. Кроме того, питомцы могут беспокойно спать, пинаться, издавать резкие звуки и устраиваться на голове у хозяина.

«Брать или не брать питомца в постель — решать вам. Только вот котики не спрашивают, а сами решают, спать им вместе с людьми или нет», — заключили в ведомстве.

Ранее девушка два месяца провела в больницах после сна в одной постели со своей собакой.