Сотрудники РКК получили благодарственные письма президента России

В рамках XVIII съезда РКК участники подводят итоги работы за пять лет и обсуждают планы развития организации до 2031 года.

Среди награжденных — руководители региональных отделений: Татьяна Гриневич (Нижегородская область), Хожбауди Докуев (Чечня), Игорь Трофимов (Вологодская область), Сергей Дождиков (Марий Эл) и Евгений Стешенко (Краснодарский край). Также благодарственное письмо получил директор департамента по реагированию на ЧС РКК Михаил Соловьев.

На съезде озвучили данные о работе организации. Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, в 2025 году более 56 тысяч человек прошли обучение уходу за близкими в центрах Красного Креста и получили практические навыки. Отделения организации работают в 85 регионах страны.