Сотрудники РКК получили благодарственные письма президента России
Ряд сотрудников Российского Красного Креста получили благодарственные письма президента России. Награды на съезде организации в Москве вручил заместитель начальника управления общественных проектов администрации президента Александр Журавский, написало РИА «Новости».
В рамках XVIII съезда РКК участники подводят итоги работы за пять лет и обсуждают планы развития организации до 2031 года.
Среди награжденных — руководители региональных отделений: Татьяна Гриневич (Нижегородская область), Хожбауди Докуев (Чечня), Игорь Трофимов (Вологодская область), Сергей Дождиков (Марий Эл) и Евгений Стешенко (Краснодарский край). Также благодарственное письмо получил директор департамента по реагированию на ЧС РКК Михаил Соловьев.
На съезде озвучили данные о работе организации. Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, в 2025 году более 56 тысяч человек прошли обучение уходу за близкими в центрах Красного Креста и получили практические навыки. Отделения организации работают в 85 регионах страны.