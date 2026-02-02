Доктор Самойлова рассказала, что социальная дистанция и личная гигиена помогут уберечься от оспы обезьян

В Подмосковье зарегистрирован случай заражения оспой обезьян. Семейный врач, эндокринолог Анастасия Самойлова поделилась с «ФедералПресс» рекомендациями по профилактике этой инфекции.

По словам эксперта, защита от вирусных инфекций требует комплексного подхода. Прежде всего, необходимо уделять внимание личной гигиене: регулярное и тщательное мытье рук с мылом — простой и эффективный способ предотвратить проникновение вирусов через руки. Если возможности использовать воду с мылом нет, рекомендуется применять антисептики на спиртовой основе.

Врач подчеркнула, что важно избегать тесного контакта с людьми, у которых есть признаки заболевания, такие как высыпания, высокая температура, кашель или другие симптомы. Вирусы, включая вирус оспы обезьян, преимущественно передаются при близком контакте, поэтому соблюдение дистанции и ограничение общения с больными снижают риск заражения.

В местах с повышенным риском заражения, таких как медицинские учреждения или транспортные узлы, стоит использовать средства индивидуальной защиты — маски, перчатки и защитную одежду. Это создает барьер для вируса.

При появлении симптомов вирусного заболевания необходимо оставаться дома, избегать контактов с другими людьми и обращаться за медицинской помощью. Если диагноз подтвержден, например, при оспе обезьян, следует строго соблюдать режим изоляции до полного выздоровления, подчеркнула доктор.