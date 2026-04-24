Сорняк-суперфуд. Россиянам раскрыли пользу портулака
Врач-реабилитолог Сергей Агапкин и диетолог Марина Макиша раскрыли россиянам пользу портулака, которого многие считают сорняком. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» они посоветовали делать из него салаты, выпуск доступен на платформе «Смотрим».
Агапкин рассказал, что многие огородники считают портулак бесполезным растением, сорняком, избавляясь от него. По его словам, это ошибочное мнение. Портулак можно солить или добавлять в салаты.
«Это вообще чуть ли не деликатес», — сказал он.
Макиша уточнила, что в портулаке содержится много полезных веществ, включая полифенолы, калий, магний и бета-каротин. Употребление в пищу этого растения помогает при глазных болезнях. Кроме того, полифенолы помогают контролировать давление и нормальный уровень холестерина в крови.
Ранее терапевт Татьяна Залетова назвала крапиву двудомную чемпионом по содержанию витамина С. Это растение помогает улучшить обмен веществ и работу кишечника.