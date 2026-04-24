Сорняк-суперфуд. Россиянам раскрыли пользу портулака

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин и диетолог Марина Макиша раскрыли россиянам пользу портулака, которого многие считают сорняком. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» они посоветовали делать из него салаты, выпуск доступен на платформе «Смотрим» .

Агапкин рассказал, что многие огородники считают портулак бесполезным растением, сорняком, избавляясь от него. По его словам, это ошибочное мнение. Портулак можно солить или добавлять в салаты.

«Это вообще чуть ли не деликатес», — сказал он.

Макиша уточнила, что в портулаке содержится много полезных веществ, включая полифенолы, калий, магний и бета-каротин. Употребление в пищу этого растения помогает при глазных болезнях. Кроме того, полифенолы помогают контролировать давление и нормальный уровень холестерина в крови.

