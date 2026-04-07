Диетолог Залетова отметила пользу крапивы для обмена веществ и иммунитета

По словам эксперта, крапива двудомная является настоящим чемпионом по содержанию витамина С. Этот витамин необходим для поддержания иммунитета и усвоения железа. Крапива также богата кальцием, магнием, железом и витаминами группы В. Она улучшает обмен веществ и работу кишечника благодаря высокому содержанию клетчатки.

Также Залетова подчеркнула пользу сныти, которая часто считается сорняком. Растение содержит много растительного белка и пищевых волокон, а также богато калием, кальцием, магнием, железом, марганцем и флавоноидами. Молодые листья сныти идеальны для салатов, зеленых супов и окрошки.