Сооснователь Booster Bar Савицкая: крем с маслом ши поможет коже стать мягкой

В холодное время года кожа переживает сложные испытания. Сухость, потеря упругости и тусклость — частые последствия зимнего периода. О том, как восстановить кожу после холодов, рассказала изданию «Страсти» сооснователь и директор по развитию бренда натуральной косметики Booster Bar Екатерина Савицкая.

Она перечислила основные советы по уходу за кожей зимой.

Первое правило — интенсивное увлажнение. Используйте косметику с активными ингредиентами, такими как алоэ, НУФ (натуральный увлажняющий фактор), эктоин, гиалуроновая кислота и полиглутаминовая кислота. Эти вещества помогают удерживать влагу в глубоких слоях кожи, делая ее более упругой.

Второе правило — восстановление защитного барьера. Липидовосполняющие кремы с лецитином, скваланом и церамидами помогут укрепить защитный барьер кожи, предотвращая испарение влаги, добавила эксперт.

Крем с маслами арганы, оливы или ши поможет коже восстановить мягкость и эластичность. Лучше применять такие средства вечером, а также использовать питательные маски для глубокого воздействия, заключила Савицкая.