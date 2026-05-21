Сообщество хирургов забило тревогу из-за чреватого инвалидностью использования смартфонов

Хирурги из SBCM предупредили о риске тендинита из-за использования смартфона

Привычка подолгу сидеть в телефоне может обернуться воспалением сухожилий и остеоартрозом большого пальца руки. Результаты исследования Бразильского общества хирургии кисти (SBCM) опубликовало издание Terra .

Опасность для опорно-двигательного аппарата кроется в повторяющихся движениях при использовании гаджетов. Испанский врач Инес Фернандес-Герреро ввела тармин «WhatsApp-болезнь»*, который закрепился в научном сообществе.

Ее пациентка проводила за смартфоном весом 130 граммов не менее шести часов подряд, стуча по клавиатуре двумя большими пальцами. Со временем из-за напряжения у нее развилось сильное воспаление сухожилий.

Аналогичные симптомы у своих пациентов стали замечать врачи по всему миру. SBCM предупредило о двух главных опасностях, которые таит частое использование гаджетов. Это тендинит и ризартроз.

Первое заболевание представляет собой повреждение сухожилий пальцев, второе является разновидностью остеоартроза, поражающего сустав у основания большого пальца. Оба состояния могут вызвать сильную боль, преждевременный износ суставов, ограничить движение, а без должного лечения привести к инвалидности.

Чрезмерная увлеченность смартфоном может вызвать также синдром сухого глаза и ложную близорукость, сообщили ранее специалисты Научно-исследовательского клинического института детства.

