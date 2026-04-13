Офтальмолог НИКИ детства назвал первые признаки проблем со зрением у ребенка

В условиях повсеместной цифровизации дети все чаще проводят время с гаджетами, и это может отразиться на их здоровье. Специалисты Научно-исследовательского клинического института детства фиксируют рост обращений по поводу «синдрома сухого глаза» и ложной близорукости.

Эти состояния возникают из-за длительного использования смартфонов и планшетов: ребенок может ощущать дискомфорт, словно в глаз попал песок, а зрение при взгляде вдаль временно ухудшается из-за перенапряжения глазных мышц.

Детям младше двух лет использование этих устройств противопоказано. В возрасте от трех до пяти лет допустимо проводить перед экраном не более 15 минут в день, а школьникам рекомендуется ограничиваться максимум двумя часами с перерывами.

«Полностью исключать гаджеты из жизни современного ребенка не стоит, но необходим строгий родительский контроль. Расстояние от глаз до экрана должно составлять не менее 30–40 сантиметров», — отметила врач-офтальмолог НИКИ детства Оксана Редько.

Не менее важно освещение. Специалисты напомнили, что контракт между яркостью экрана и темнотой в комнате вынуждает глаза чрезмерно напрягаться.

Медики советуют каждые 20 минут делать паузу в экранном времени на 20 секунд и переводить взгляд на предмет, расположенный примерно в шести метрах.

Чтобы снизить зависимость от экранов, родителям рекомендуют переключать внимание детей на другие активности — прогулки, спорт, настольные игры и творческие занятия. Особое значение имеет чтение, особенно перед сном.

Поводом для обращения к врачу должны стать первые тревожные сигналы: если ребенок начал щуриться, часто тереть глаза или подносить книгу слишком близко к лицу.

Кроме того, педиатры института подготовили видеоматериал, в котором подробно объяснили, как распознать цифровую зависимость у детей, избежать типичных ошибок в воспитании и сделать экранное время более безопасным и полезным. Его можно найти по ссылке.