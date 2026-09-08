Сонмнолог Бузунов объяснил, что пожилые люди страдают бессонницей из-за изменения режима после выхода на пенсию

Врач-сомнолог, доктор медицинских наук Роман Бузунов объяснил aif.ru , что проблема плохого сна у пожилых людей часто возникает не из-за старения, а из-за изменения распорядка дня после выхода на пенсию.

По словам эксперта, многие пенсионеры совершают ошибку, думая, что на заслуженном отдыхе можно дольше лежать в постели. Однако потребность во сне остается стабильной на протяжении жизни и не меняется с возрастом, отметило ИА НСН.

Специалист подчеркнул, что в большинстве случаев от такой бессонницы можно избавиться без использования медикаментов.