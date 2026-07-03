Сомнолог Царева рекомендовала российским болельщикам футбола записывать трансляции и смотреть их в подходящее время

Российские болельщики сталкиваются с недосыпом из-за поздних трансляций матчей чемпионата мира по футболу в Северной Америке. Врач-невролог, сомнолог и кандидат медицинских наук Елена Царева рассказала «Москве 24» , как минимизировать вред для здоровья.

По словам специалиста, одной бессонной ночи достаточно, чтобы обострились хронические заболевания, например, сердечно-сосудистые и пищеварительные. Также из-за недосыпа иммунитет становится слабее, и риск подхватить вирус увеличивается до 70%.

Царева рекомендовала записывать трансляции и смотреть их в подходящее время. Если же удержаться от просмотра в реальном времени не получается, стоит учитывать свой хронотип. Жаворонкам лучше лечь спать перед матчем, а совам — после ночной трансляции.

После ночного просмотра матчей не стоит садиться за руль, так как сонливость повышает риск ДТП. Особенно опасно это делать, если любимая команда проиграла, ведь тогда к сонливости добавляется стресс.

Ранее врач-сомнолог, заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Михаил Полуэктов предупредил, что постоянная сонливость без видимых причин может быть симптомом нарколепсии — заболевания, которое может быть опасно для жизни. В таком случае важно обратиться за консультацией к неврологу.