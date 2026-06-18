Сомнолог Царева объяснила, какой дневной сон может навредить

Кандидат медицинских наук невролог-сомнолог Елена Царева рассказала RT , что продолжительность и время дневного сна влияют на его пользу или вред для организма.

Специалист отметила, что для борьбы с чувством сонливости дневной сон целесообразнее в первой половине дня, а для борьбы с усталостью — во второй. Однако дневной сон дольше 15–20 минут может вызвать проблемы с ночным сном и возвращением в рабочий ритм после отдыха.

По словам врача, оптимальная продолжительность дневного сна — 15–20 минут. За это время человек успевает перезагрузиться и расслабиться, но не погружается в глубокий сон, из которого просыпаться тяжелее.

Царева подчеркнула, что злоупотреблять дневным сном не стоит. Для людей с дефицитом сна, например, молодых родителей или сменных работников, дневной сон может быть полезен. Но для здоровых людей, которые высыпаются ночью, дневной сон не нужен.

Врач добавила, что у детей до семи лет дневной сон — физиологическая потребность. Однако когда дети идут в первый класс, потребности в дневном сне у них, как правило, уже нет.