Сомнолог Царева: недосып может привести к ухудшению памяти, инсульту и инфаркту

Иногда супруги в одной постели не могут договориться: кто-то мерзнет и натягивает на себя несколько одеял, а другой изнывает от жары и не может заснуть без включенного кондиционера. Проблема не в здоровье, а в привычке, считает кандидат медицинских наук, врач-сомнолог, невролог, директор сомнологической службы Елена Царева. Она рассказала 360.ru, как температура влияет на качество и время сна и к каким проблемам может привести постоянный недосып.

«Чем глубже сон, тем ниже пульс и артериальное давление, соответственно, температура тела снижается. А если температура тела и окружающей среды ближе к дневным, то, соответственно, глубина и качество сна начинают страдать», — объяснила врач.

Это выражается в частых ворочаниях, пробуждениях, попытках занять удобное положение, долгих засыпаниях, ощущениях жары, холода, приливов духоты и даже невозможности дышать.

Если это случилось однажды, то за одну бессонную ночь ничего серьезного не случится. Однако если ситуация хроническая, то она может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Сначала человек будет видеть в зеркале круги и мешки под глазами, отеки и помятость — следствия затруднения кровотока и лимфооттока.

«Сонливость — одно из первых проявлений снижения оперативной памяти», — указала Царева.

Человек начнет испытывать повышенный аппетит, хотеть вредную пищу, особенно на ночь, из-за чего быстро наберет вес.

«Накопление веса, несмотря на диету и физические нагрузки — это частая история, которая приводит к сердечно-сосудистым осложнениям: повышению давления, аритмии, а в течение трех-пяти лет — к риску развития инсульта и инфаркта», — отметила сомнолог.

Как решить эту проблему и почему она может быть далеко за пределами спальни — в материале 360.ru.