Сегодня 06:01 Один мерзнет, другой потеет: как сохранить сон и отношения при разной терморегуляции Сомнолог Царева: для здоровья супругам нужно спать под разными одеялами Фото: IMAGO/Michael Bihlmayer / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Один спит под легкой простыней и включает кондиционер, другой кутается в теплое одеяло — знакомая ситуация для многих пар. Разница в температурных предпочтениях может быть не просто капризом, а индивидуальной особенностью терморегуляции или сигналом о проблемах со здоровьем. Как перегрев и переохлаждение влияют на сон, когда стоит обратиться к специалисту и как сохранить близость, не жертвуя комфортом, выяснил 360.ru.

Как температура влияет на сон Температура тела и окружающей среды влияют на время сна, его качество и продолжительность. Есть общая тенденция: чем ниже температура тела либо окружающей среды, тем глубже сон, рассказала 360.ru кандидат медицинских наук, врач-сомнолог, невролог, директор сомнологической службы Елена Царева. «Оно и понятно: чем глубже сон, тем ниже пульс и артериальное давление, соответственно, температура тоже снижается. А если температура тела и окружающей среды ближе к дневным, то, соответственно, глубина и качество сна начинают страдать», — объяснила врач. Это может выражаться в дискомфорте, в поиске положения тела, в попытках заснуть, частых пробуждениях, ощущениях жары, холода, приливов духоты, невозможности дышать. Степень проявления дискомфорта может колебаться от незначительного, который у здоровых людей может проходить без значимых последствий, до серьезного, как у людей с хроническими заболеваниями. Особенно сильно это влияет на женщин при климаксе, людей с заболеваниями, сопровождающимися нарушениями сна, температуры, болевых синдромов.

Интересно Сомнолог посоветовала перед сном абсолютно всем проветривать и освежать комнату.

Фото: Victor Lisitsyn / www.globallookpress.com

Если говорить про проветривание во время сна, то это строго индивидуально. «Есть любители свежего воздуха в течение всей ночи, и они не закрывают окно. Некоторые закрываются поплотнее и укрываются под несколькими одеялами. Однако это не проблема, а вопрос привычки, детских ассоциаций со сном, состояния психического и физического здоровья», — отметила эксперт. Какой должна быть температура в спальне во время сна Жестких требований нет по температуре в комнате, где спит человек, нет, но есть рекомендация — придерживаться температуры в спальне 18—21 градус. «Нужно понимать, что для западной культуры характерны более низкие значения, потому что у них другой климат, часто отсутствует отопление, или, наоборот, более высокие — из-за жаркого климата», — объяснила Царева. Как недосып влияет на здоровье Сниженное качество сна приводит к различным изменениям в организме: от иммунитета до памяти. Чем ниже качество и время сна, тем больше последствий, особенно в длительной перспективе.

Фото: IMAGO/Zoonar.com/Veronika Kornev / www.globallookpress.com

«Первое, что видит человек, — это свое отражение в зеркале: отечность, помятость, синяки и увеличение мешков под глазами. Это следствие затруднения кровотока и лимфооттока», — отметила Царева. Еще одно очевидное последствие — сонливость, из-за которого снижается оперативная память. Кроме того, недостаток сна приводит к стрессовой реакции организма, из-за которой начинают накапливаться метаболические нарушения. Человек испытывает повышение аппетита, желание есть вредную пищу, особенно на ночь, идет набор веса. Во сне организм не худеет, как это должно быть в норме, а набирает вес, несмотря на диету и физические нагрузки. После этого следуют сердечно-сосудистые осложнения: это повышение давления, выросшие риски аритмии, а если состояние будет продолжаться в течение трех-пяти лет, то это может привести к инсульту и инфаркту. «При нарушениях сна повышаются риски онкологии всех видов в большей или в меньшей степени, ишемическая болезнь сердца у людей с нарушениями сна», — отметила сомнолог.

Фото: IMAGO/Zoonar.com/Dmitrii Marchen / www.globallookpress.com

Когда пора идти к врачу Если нарушение сна по той или иной причине случается более трех раз в неделю, особенно если это длится больше месяца, это повод для обращения к сомнологу. Как решить проблему — советы сомнолога и психолога Чтобы сон был комфортен всем, нужно спать в раздельных спальнях. Это бы решило и другие возможные проблемы, например, храп, степень освещения и недостаток одеяла. Однако не у всех есть возможность разойтись по разным комнатам. В этом случае сомнолог Царева порекомендовала начать хотя бы с двух одеял. «Спать под одним одеялом людям с разным теплообменом и теплоотдачей будет довольно сложно. Еще, и это не жесткая рекомендация, нужно обратить внимание на свободу во время сна, то есть чем больше пространства, тем лучше справиться с разными температурными режимами в одной кровати», — объяснил врач. Расстояние между спящими должно быть хотя бы 70 сантиметров, уточнила Царева. Особенно это будет актуально в жару. В последней ситуации поможет также постельное белье, подушки, одеяла и матрасы с охлаждающим эффектом.

Фото: РИА «Новости»