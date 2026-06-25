Сомнолог Полуэктов предупредил, что постоянная сонливость без видимых причин может быть признаком нарколепсии

Врач-сомнолог Михаил Полуэктов предупредил в беседе с «Москвой 24» , что постоянная сонливость без видимых причин в течение месяца может быть признаком нарколепсии.

Нарколепсия — это неврологическое заболевание, при котором человек может внезапно уснуть во время разговора, работы или даже за рулем. Несмотря на то что нарколепсия не сокращает продолжительность жизни и не приводит к другим заболеваниям, она значительно снижает ее качество и может быть опасной для человека и окружающих.

Михаил Полуэктов отметил, что нарколепсия является редким заболеванием, встречающимся у 20 человек на 100 тысяч населения. Определить, кто находится в зоне риска, невозможно, так как заболевание не передается по наследству и профилактических мер по его предотвращению пока нет.

Сомнолог пояснил, что развитие нарколепсии может быть связано с аутоиммунной реакцией против клеток мозга. Процесс запускается неспецифическими факторами, такими как простуда или вакцинация. Однако точный механизм развития заболевания еще не изучен.

Тем не менее нарколепсия легко диагностируется. Существует исследование, которое на 100% определяет наличие патологии: у пациентов с нарколепсией фаза быстрого сна наступает гораздо быстрее, чем у здоровых людей.