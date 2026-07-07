Сомнолог Минкин предупредил, что сухой воздух усиливает ощущение жары

По мнению специалиста, температура воздуха в спальне должна быть около +18...+22 градусов для хорошего сна. Летом достичь таких условий непросто, особенно без кондиционера. Минкин предложил альтернативные способы охлаждения помещения: за несколько часов до сна закрывать окна шторами или жалюзи, а вечером устраивать сквозное проветривание.

Также врач рекомендовал использовать вентилятор, выбирать легкое хлопковое постельное белье, спать в минимальном количестве одежды и поддерживать достаточный питьевой режим в течение дня. Влажность воздуха тоже важна: если воздух слишком сухой, ощущение жары усиливается. В таких случаях может помочь увлажнитель.