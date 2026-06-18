Сомнолог Яковлев предупредил о рисках засыпания под телевизор
Сомнолог Борис Яковлев рассказал «Газете.Ru», что привычка засыпать под работающий телевизор может негативно сказаться на качестве сна и даже сформировать зависимость.
По словам специалиста, свет от экрана телевизора препятствует выработке мелатонина, а звуковые сигналы заставляют мозг реагировать на происходящее в программе. Это приводит к микропробуждениям и сокращению фазы глубокого сна.
Яковлев отметил, что последствия такого сна проявляются наутро в виде разбитости и «тумана» в голове. А со временем могут развиться и хронические проблемы: повышение артериального давления, тревожность и ухудшение памяти.
Чтобы избавиться от вредной привычки, сомнолог порекомендовал заменить телевизор белым шумом, звуками природы или подкастом с таймером. Яркость и громкость при этом нужно постепенно уменьшать, передает RT.