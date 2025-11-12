Сомнолог Гаврилова рассказала о негативных последствиях перекусов перед сном

Врач отделения медицины сна и член межрегиональной общественной организации «Ассоциация сомнологов» Алена Гаврилова рассказала РИАМО о негативных последствиях перекусов перед сном. Такие перекусы могут привести к набору лишнего веса и увеличению риска развития сахарного диабета.

Некоторые люди считают, что «ночной дожор» помогает побороть бессонницу. Однако, по словам Гавриловой, это может быть опасно для здоровья: «Это помогает уснуть. Некоторые люди это ощутили и этим пользуются. Потому что повышение уровня сахара в крови дает чувство сонливости. Если взглянуть на здоровье в целом, то это неполезно», написал «Петербургский дневник».

Если человек съест перед сном продукт с высоким содержанием углеводов, это вызовет скачок уровня сахара в крови и приведет к выбросу инсулина. Такой перекус может стать причиной набора веса, развития инсулинорезистентности и диабета.