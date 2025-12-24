Сомнолог Черкасова посоветовала начинать заниматься восстановлением режима 4 или 5 января

Сомнолог София Черкасова посоветовала россиянам не переживать о режиме сна в канун Нового года и насладиться праздником. Об этом сообщил « Ридус ».

Специалист предложила отпустить ситуацию и расслабиться, чтобы хорошо провести праздничное время.

«Восстановлением режима сна стоит заняться 4 или 5 января», — отметила врач.

По словам Черкасовой, необходимо постепенно сдвигать время подъема на полчаса или час раньше. Такой подход облегчит возвращение к обычному распорядку дня.