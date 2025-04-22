Сомнолог Бузунов: сонливость может указывать на заболевания щитовидной железы

Чрезмерная дневная сонливость может быть не только следствием усталости, но и симптомом серьезных заболеваний. Об этом KP.RU рассказал врач-сомнолог Роман Бузунов.

Избыточная дневная сонливость, или гиперсомния, может указывать на наличие синдрома обструктивного апноэ сна — частые остановки дыхания во сне продолжительностью 10 секунд и дольше. В тяжелых случаях количество остановок дыхания за ночь может достигать 500–600. Это заболевание увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии, сахарного диабета и других проблем со здоровьем. Если не лечить апноэ, продолжительность активной жизни сокращается примерно на пять лет, а риск инфаркта и инсульта возрастает.

К сонливости также могут привести нарколепсия, заболевания щитовидной железы, нехватка витаминов и депрессия. Если после сна нет ощущения бодрости, следует обратиться к врачу для выяснения причин.