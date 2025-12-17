Sohu: вода помогает контролировать уровень сахара у людей с диабетом

Вода играет важную роль в контроле уровня глюкозы в крови у людей с диабетом, хотя и не является лечением. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на медиапортал Sohu.

При нехватке жидкости кровь становится более концентрированной, что может привести к повышению уровня сахара. Достаточное потребление воды помогает поддерживать объем циркулирующей крови и снижает риск резких колебаний гликемии. Однако важно не только пить воду, но и следить за ее количеством, качеством и режимом приема.

Суточная норма потребления жидкости составляет 1,5 литра. Людям с диабетом при нормальной работе сердца и почек можно увеличить объем до двух литров в сутки. При этом специалисты предостерегают от чрезмерного питья: объемы свыше трех литров могут создавать дополнительную нагрузку на организм.

Рекомендуется отдавать предпочтение простой теплой воде, натуральной минеральной воде без сахара и некрепкому чаю. Подслащенные напитки и фруктовые соки при диабете следует исключить, так как они могут вызывать резкий рост уровня глюкозы.