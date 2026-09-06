Сочинские хирурги пять часов удаляли 15-килограммовую опухоль на руке мужчины

Опухоль росла на предплечье около пяти лет, но мужчина обратился за медицинской помощью, когда ситуация стала критичной. Опухоль охватила лучевую кость, потребовалось хирургическое вмешательство. Операция по удалению новообразования длилась около пяти часов.

«Когда онкологи видят признаки агрессивного злокачественного роста, у многих возникает мысль об ампутации. Но в этом случае для пациента все обошлось: и руку оставили, и жизнь сохранили», — рассказал заведующий отделением молочной железы и кожи Онкологического диспансера № 2 министерства здравоохранения Краснодарского края Дмитрий Киртбая.

Врачи «Коммунарки» помогли 60-летней пациентке с миомой матки родить ребенка. В операции участвовали сосудистые хирурги и урологи, которые помогли избежать осложнений — опухоль находилась близко от шейки, при удалении был риск повредить мочеточник.