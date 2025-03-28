От прыщей до поноса с кровью. Как похудение на слабительных и мочегонных рушит здоровье школьниц

Школьницы стали экстремально худеть на слабительных и мочегонных. В больницы после бесконтрольного приема таких таблеток начали попадать все больше девочек. Диагнозы серьезные: от трещин заднего прохода и уродующих угрей до сердечной недостаточности и тяжелых форм гипертонии. Как рассказала ведущей 360.ru Регине Ореховой врач-диетолог и нутрициолог Анна Белоусова, спасти удается не всех.

Она отметила, что экстремальное похудение может привести подростков на больничную койку, причем в очень тяжелом состоянии. При злоупотреблении слабительными и мочегонными препаратами из организма прежде всего выводится вода в избыточном количестве.

«Это дает волшебную, прекрасную цифру на весах, которую подростки хотят видеть, причем хотят видеть достаточно быстро, без диет, без какого-либо труда для себя», — сказала врач.

По ее словам, организм теряет питательные вещества и соли, что нарушает водно-солевой обмен. Первой под удар попадает сердечно-сосудистая система, так как у подростков она еще незрелая. Это учащение или замедление пульса, возможно, даже острое состояние, когда подросток может упасть в обморок.

«Здесь могут быть и скачки давления, и неприятности с сердцем, вплоть не только до больничной койки, но и до фатальных исходов, если врачи не успели вовремя, если подросток или его родители вовремя не обратились к врачу», — предупредила собеседница 360.ru.

Белоусова отметила, что возможны и другие проблемы со здоровьем. В частности, дисбактериоз, геморрой и трещины заднего прохода. В первом случае усилятся подростковые прыщи, а во-втором ребенка могут госпитализировать из-за кровотечения. Возможна и операция.

В заключение собеседница 360.ru призвала родителей следить за своими детьми, которые хотят похудеть.