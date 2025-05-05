Столбняк, боррелиоз, кишечные инфекции. Какие болезни можно подхватить на собственной даче

Инфекционист Мескина рассказала, каких болезней остерегаться на даче после зимы

Maksim Konstantinov
Фото: Maksim Konstantinov/www.globallookpress.com

В мае дачники устремляются за город, чтобы подготовить почву, высадить рассаду, убрать мусор и навести порядок в помещениях. Мало кто знает, что после зимы участок таит опасности в виде инфекционных, кишечных и других заболеваний. Что угрожает здоровью человека, как не заразиться или оказать себе первую помощь?

Столбняк

Первое, о чем стоит помнить, — столбняк. Это острое инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Clostridium tetani, которая поражает нервную систему и приводит к мучительным мышечным спазмам, судорогам и в тяжелых случаях к смерти.

Столбняк можно подцепить, получив травму, в том числе при земляных работах. Бактерия обитает в почве, пыли, навозе и кишечнике животных. Заражение происходит при попадании спор в рану.

Инкубационный период длится от трех дней до трех недель. Чем короче инкубация, тем тяжелее болезнь.

«Все люди, которые 10 и более лет не вакцинировались, должны получить прививку против столбняка, прежде чем выезжать на дачу», — рассказала 360.ru инфекционист профессор кафедры педиатрии руководитель отделения детских болезней МОНИКИ имени Владимирского, главный специалист по инфекционным болезням у детей Московской области Елена Мескина.

Если человек не вакцинирован и получил глубокую рану, необходимо промыть ее перекисью водорода либо хлоргексидином и срочно ехать к врачу.

Фото: Медиасток.рф

Листериоз

«Есть такое заболевание — листериоз. Бактерии живут на растениях или в земле», — уточнила Мескина.

Он протекает неспецифично.

«Может напоминать грипп: увеличиваются лимфатические узлы в печени и селезенке, иногда случается диарея», — перечислила специалист.

Листериоз особенно опасен для беременных: инфекция способна спровоцировать выкидыш, менингит или сепсис у ребенка.

При первых симптомах следует обратиться к врачу. Он обследует пациента и назначит антибактериальную терапию.

«Дачникам нужно быть аккуратными с земляными работами: обязательно мыть руки, зелень, менять одежду после огорода», — посоветовала Мескина.

Razmik Zackaryan/URA.RU
Фото: Razmik Zackaryan/URA.RU/www.globallookpress.com

Гельминтоз

Самые распространенные гельминтозы: энтеробиоз, аскаридоз, токсокароз. Глистными инвазиями можно заразиться через землю или растения, например зелень.

Симптоматика проявляется по-разному: болезнь протекает как кишечная инфекция или вызывает легкое недомогание в виде усталости, вялости, слабости, тошноты, сонливости и общей апатии.

«Если действительно нарушается качество жизни, то будет полезно сдать анализ на глисты после земляных работ», — пояснила Мескина.

Чтобы не подцепить гельминтов, необходимо соблюдать гигиенические правила: мыть руки после работы с землей, тщательно промывать ягоды, зелень и другую продукцию с грядок, менять одежду после огорода.

Konstantin Kokoshkin
Фото: Konstantin Kokoshkin/www.globallookpress.com

Боррелиоз

Отдельное место в списке дачных болезней занимают те, переносчиками которых выступают клещи. В 2025 году насекомые проснулись рано, поэтому опасность подстерегает людей на каждом шагу.

Одна из самых распространенных клещевых инфекций в Москве и области — боррелиоз, или болезнь Лайма. Она передается человеку со слюной насекомого, зараженного бактериями рода  Borrelia, через укус.

«В основном люди заражаются к концу лета. Хотя случаи инфицирования возможны и сейчас», — подчеркнула Мескина.

Скачки заболеваемости особенно заметны, когда резко повышается температура воздуха: голодные клещи выползают в тепло и готовы напасть на любого, кто попадется, предупредила инфекционист.

Marijan Murat/dpa
Фото: Marijan Murat/dpa/www.globallookpress.com

Клещи ползают по кустам, реже — в траве. На высоких деревьях их нет.

Симптомы понятны: заражение проявляется примерно через две недели после укуса. Больной испытывает головную боль, озноб, ломоту в теле и костях, иногда случается лихорадка. Вокруг укуса появляется красное кольцо.

Случается и так, что болезнь протекает бессимптомно, но инфекция все равно влияет на внутренние органы, часто — на нервную систему.

«Половина пациентов с боррелиозом иногда и не знает, что был укус клеща. Насекомое могло насосаться и отпасть. Поэтому при недомоганиях нужно сообщить врачу о работах в саду, чтобы он назначил обследование», — уточнила Мескина.

Боррелиоз опасен хроническими осложнениями, но при ранней диагностике и лечении его можно победить. После укуса клеща следует наблюдать за симптомами и при появлении эритемы или других признаков срочно обратиться к специалисту.

Frank Rumpenhorst/dpa
Фото: Frank Rumpenhorst/dpa/www.globallookpress.com

Клещевой энцефалит

Еще одно серьезное инфекционное заболевание, которым можно заразиться при укусе клеща, — энцефалит. Оно приводит к остролихорадочному состоянию, поражению различных отделов нервной системы в виде вялых парезов и параличей.

Симптомы:

«В Московской области практически нет клещевого энцефалита, только в Дмитровском и Талдомском городских округах. Он характерен для севера России, Сибири, Дальнего Востока», — объяснила Мескина.

Основная мера профилактики — прививка. При первых симптомах следует обратиться к врачу.

IMAGO/Rüdiger Rebmann
Фото: IMAGO/Rüdiger Rebmann/www.globallookpress.com

Другие инфекции, которые переносят клещи

Что еще может передать клещ при укусе:

«Это инфекции, которые поражают клетки крови, лимфатические узлы. Для Московской области это редкость, но единичные случаи бывают», — отметила инфекционист.

CHROMORANGE / Ruediger Rebmann v
Фото: CHROMORANGE / Ruediger Rebmann v/www.globallookpress.com

Заражение клещевой инфекцией через молоко скота — правда или миф?

Да, такое возможно, подтвердила Мескина.

«Большое значение имеет санитарный надзор. Весь рогатый скот — как крупный, так и мелкий — подлежит регистрации в соответствующей службе. Если люди покупают продукцию у неизвестных заводчиков, потом пожинают плоды», — рассказала инфекционист.

Безопаснее пить молоко из магазина, а не брать его у соседей.

«Всем работникам сельскохозяйственной сферы ставят уколы против клещевого энцефалита. Это полезно делать, если человек живет или имеет дачу в Дмитровском или Талдомском городских округах», — добавила врач.

Она напомнила, что прививка от энцефалита делается в три этапа, поэтому позаботиться об этом лучше до начала дачного сезона.

Elena Mayorova
Фото: Elena Mayorova/www.globallookpress.com

Клещ укусил — что делать?

«Если вы находитесь близко к травмпункту или поликлинике, можно обратиться туда, чтобы клеща удалили. Если далеко, то его необходимо извлечь самостоятельно — и как можно раньше», — объяснила Мескина.

В ветеринарных аптеках продают специальные изогнутые палочки с выемкой.

«Ее подводят под шейку клеща, поворачивают против часовой стрелки и тянут на себя перпендикулярно коже. Если такой палочки нет, можно сделать петлю из нитки: скрутить ее пополам, чтобы на конце получилась петелька. Накинуть ее на шею насекомого и подкрутить, чтобы она закрепилась», — объяснила врач.

Следует действовать аккуратно, чтобы не оторвать голову клеща. В противном случае он продолжит инфицировать человека, но извлечь отдельно будет труднее, возможен абсцесс.

«Действуем точно так же: поворачиваем против часовой стрелки и одновременно тянем на себя», — пояснила инфекционист.

После извлечения кровососа лучше не выбрасывать — отвезите на обследование в лабораторию. Это поможет врачу сориентироваться: если насекомое заразно, пациенту назначат антибиотики.

«Хочу сразу предупредить: обследуют клеща, а не человека. Поэтому, к сожалению, проверку организма на заболевание придется делать за собственные деньги. ОМС такое не покрывает», — подчеркнула Мескина.

Elena Mayorova/
Фото: Elena Mayorova//www.globallookpress.com

Кишечные инфекции

Еще одна опасность на даче — кишечные инфекции. Их можно подцепить, если выпить зараженную воду, например из колодца или скважины на участке.

«Если она целая и глубокая, то это маловероятно, а если заполняют из цистерны, то возможно. Высокие слои менее глубоких могут содержать загрязнения, которые теоретически попадут в воду», — объяснила врач.

Кишечная инфекция вызывает рвоту, диарею, боли в животе, высокую температуру. При этих симптомах нужно обратиться к медикам. До больницы соблюдать режим: меньше есть, пища должна быть протертой, термически обработанной.

«При рвоте и диарее примите „Регидрон“. Он восполнит водно-солевой баланс», — пояснила Мескина.

Фото: Медиасток.рф

Инфекции, которые передаются от грызунов человеку

Помимо работ на улица, после зимы хочется убрать само помещение, особенно если оно пустовало. В таких случаях в доме можно найти экскременты грызунов, также опасных для здоровья человека.

Эти животные переносят практически все виды инфекций: бактериальные, вирусные, паразитарные, грибковые. Самые распространенные, которыми можно заразиться от мышей: чума, иерсиниозы, скарлатиноподобная лихорадка, сибирская язва, сальмонеллез, туляремия и другие.

«Иммунную и нервную системы может поразить лимфотопный вирус. Он передается с мочой мышей», — отметила Мескина.

Человек рискует заразиться от грызунов геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, или «мышиной лихорадкой». Подхватить ее легко: достаточно вдохнуть пыль с содержанием выделений вредителей.

Фото: Медиасток.рф

«В Московской области она бывает, хотя тут ее меньше, чем в Новосибирске. Как правило, протекает по-разному и начинается как типичный грипп, потом появляются признаки повреждения почек: задерживается моча, человек мучается, появляются отеки, кожу может высыпать», — объяснила инфекционист.

Чтобы облегчить состояние, пациенту дают жаропонижающие препараты. Однако в любом случае следует как можно быстрее обратиться к врачу. Если запустить случай, в будущем могут возникнуть серьезные осложнения почек.

Чтобы избежать заражения нужно:

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