Столбняк, боррелиоз, кишечные инфекции. Какие болезни можно подхватить на собственной даче
Инфекционист Мескина рассказала, каких болезней остерегаться на даче после зимы
В мае дачники устремляются за город, чтобы подготовить почву, высадить рассаду, убрать мусор и навести порядок в помещениях. Мало кто знает, что после зимы участок таит опасности в виде инфекционных, кишечных и других заболеваний. Что угрожает здоровью человека, как не заразиться или оказать себе первую помощь?
Столбняк
Первое, о чем стоит помнить, — столбняк. Это острое инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Clostridium tetani, которая поражает нервную систему и приводит к мучительным мышечным спазмам, судорогам и в тяжелых случаях к смерти.
Столбняк можно подцепить, получив травму, в том числе при земляных работах. Бактерия обитает в почве, пыли, навозе и кишечнике животных. Заражение происходит при попадании спор в рану.
Инкубационный период длится от трех дней до трех недель. Чем короче инкубация, тем тяжелее болезнь.
«Все люди, которые 10 и более лет не вакцинировались, должны получить прививку против столбняка, прежде чем выезжать на дачу», — рассказала 360.ru инфекционист профессор кафедры педиатрии руководитель отделения детских болезней МОНИКИ имени Владимирского, главный специалист по инфекционным болезням у детей Московской области Елена Мескина.
Если человек не вакцинирован и получил глубокую рану, необходимо промыть ее перекисью водорода либо хлоргексидином и срочно ехать к врачу.
Листериоз
«Есть такое заболевание — листериоз. Бактерии живут на растениях или в земле», — уточнила Мескина.
Он протекает неспецифично.
«Может напоминать грипп: увеличиваются лимфатические узлы в печени и селезенке, иногда случается диарея», — перечислила специалист.
Листериоз особенно опасен для беременных: инфекция способна спровоцировать выкидыш, менингит или сепсис у ребенка.
При первых симптомах следует обратиться к врачу. Он обследует пациента и назначит антибактериальную терапию.
«Дачникам нужно быть аккуратными с земляными работами: обязательно мыть руки, зелень, менять одежду после огорода», — посоветовала Мескина.
Гельминтоз
Самые распространенные гельминтозы: энтеробиоз, аскаридоз, токсокароз. Глистными инвазиями можно заразиться через землю или растения, например зелень.
Симптоматика проявляется по-разному: болезнь протекает как кишечная инфекция или вызывает легкое недомогание в виде усталости, вялости, слабости, тошноты, сонливости и общей апатии.
«Если действительно нарушается качество жизни, то будет полезно сдать анализ на глисты после земляных работ», — пояснила Мескина.
Чтобы не подцепить гельминтов, необходимо соблюдать гигиенические правила: мыть руки после работы с землей, тщательно промывать ягоды, зелень и другую продукцию с грядок, менять одежду после огорода.
Боррелиоз
Отдельное место в списке дачных болезней занимают те, переносчиками которых выступают клещи. В 2025 году насекомые проснулись рано, поэтому опасность подстерегает людей на каждом шагу.
Одна из самых распространенных клещевых инфекций в Москве и области — боррелиоз, или болезнь Лайма. Она передается человеку со слюной насекомого, зараженного бактериями рода Borrelia, через укус.
«В основном люди заражаются к концу лета. Хотя случаи инфицирования возможны и сейчас», — подчеркнула Мескина.
Скачки заболеваемости особенно заметны, когда резко повышается температура воздуха: голодные клещи выползают в тепло и готовы напасть на любого, кто попадется, предупредила инфекционист.
Клещи ползают по кустам, реже — в траве. На высоких деревьях их нет.
Симптомы понятны: заражение проявляется примерно через две недели после укуса. Больной испытывает головную боль, озноб, ломоту в теле и костях, иногда случается лихорадка. Вокруг укуса появляется красное кольцо.
Случается и так, что болезнь протекает бессимптомно, но инфекция все равно влияет на внутренние органы, часто — на нервную систему.
«Половина пациентов с боррелиозом иногда и не знает, что был укус клеща. Насекомое могло насосаться и отпасть. Поэтому при недомоганиях нужно сообщить врачу о работах в саду, чтобы он назначил обследование», — уточнила Мескина.
Боррелиоз опасен хроническими осложнениями, но при ранней диагностике и лечении его можно победить. После укуса клеща следует наблюдать за симптомами и при появлении эритемы или других признаков срочно обратиться к специалисту.
Клещевой энцефалит
Еще одно серьезное инфекционное заболевание, которым можно заразиться при укусе клеща, — энцефалит. Оно приводит к остролихорадочному состоянию, поражению различных отделов нервной системы в виде вялых парезов и параличей.
Симптомы:
- слабость;
- головная боль;
- тошнота;
- рвота;
- нарушение координации;
- боли в мышцах и суставах;
- повышенная температура.
«В Московской области практически нет клещевого энцефалита, только в Дмитровском и Талдомском городских округах. Он характерен для севера России, Сибири, Дальнего Востока», — объяснила Мескина.
Основная мера профилактики — прививка. При первых симптомах следует обратиться к врачу.
Другие инфекции, которые переносят клещи
Что еще может передать клещ при укусе:
- моноцитарный эрлихиоз;
- гранолоцитарный анаплазмоз;
- туляремию;
- клещевой тиф.
- клещевой риккетсиоз, или «пятничную лихорадку».
«Это инфекции, которые поражают клетки крови, лимфатические узлы. Для Московской области это редкость, но единичные случаи бывают», — отметила инфекционист.
Заражение клещевой инфекцией через молоко скота — правда или миф?
Да, такое возможно, подтвердила Мескина.
«Большое значение имеет санитарный надзор. Весь рогатый скот — как крупный, так и мелкий — подлежит регистрации в соответствующей службе. Если люди покупают продукцию у неизвестных заводчиков, потом пожинают плоды», — рассказала инфекционист.
Безопаснее пить молоко из магазина, а не брать его у соседей.
«Всем работникам сельскохозяйственной сферы ставят уколы против клещевого энцефалита. Это полезно делать, если человек живет или имеет дачу в Дмитровском или Талдомском городских округах», — добавила врач.
Она напомнила, что прививка от энцефалита делается в три этапа, поэтому позаботиться об этом лучше до начала дачного сезона.
Клещ укусил — что делать?
«Если вы находитесь близко к травмпункту или поликлинике, можно обратиться туда, чтобы клеща удалили. Если далеко, то его необходимо извлечь самостоятельно — и как можно раньше», — объяснила Мескина.
В ветеринарных аптеках продают специальные изогнутые палочки с выемкой.
«Ее подводят под шейку клеща, поворачивают против часовой стрелки и тянут на себя перпендикулярно коже. Если такой палочки нет, можно сделать петлю из нитки: скрутить ее пополам, чтобы на конце получилась петелька. Накинуть ее на шею насекомого и подкрутить, чтобы она закрепилась», — объяснила врач.
Следует действовать аккуратно, чтобы не оторвать голову клеща. В противном случае он продолжит инфицировать человека, но извлечь отдельно будет труднее, возможен абсцесс.
«Действуем точно так же: поворачиваем против часовой стрелки и одновременно тянем на себя», — пояснила инфекционист.
После извлечения кровососа лучше не выбрасывать — отвезите на обследование в лабораторию. Это поможет врачу сориентироваться: если насекомое заразно, пациенту назначат антибиотики.
«Хочу сразу предупредить: обследуют клеща, а не человека. Поэтому, к сожалению, проверку организма на заболевание придется делать за собственные деньги. ОМС такое не покрывает», — подчеркнула Мескина.
Кишечные инфекции
Еще одна опасность на даче — кишечные инфекции. Их можно подцепить, если выпить зараженную воду, например из колодца или скважины на участке.
«Если она целая и глубокая, то это маловероятно, а если заполняют из цистерны, то возможно. Высокие слои менее глубоких могут содержать загрязнения, которые теоретически попадут в воду», — объяснила врач.
Кишечная инфекция вызывает рвоту, диарею, боли в животе, высокую температуру. При этих симптомах нужно обратиться к медикам. До больницы соблюдать режим: меньше есть, пища должна быть протертой, термически обработанной.
«При рвоте и диарее примите „Регидрон“. Он восполнит водно-солевой баланс», — пояснила Мескина.
Инфекции, которые передаются от грызунов человеку
Помимо работ на улица, после зимы хочется убрать само помещение, особенно если оно пустовало. В таких случаях в доме можно найти экскременты грызунов, также опасных для здоровья человека.
Эти животные переносят практически все виды инфекций: бактериальные, вирусные, паразитарные, грибковые. Самые распространенные, которыми можно заразиться от мышей: чума, иерсиниозы, скарлатиноподобная лихорадка, сибирская язва, сальмонеллез, туляремия и другие.
«Иммунную и нервную системы может поразить лимфотопный вирус. Он передается с мочой мышей», — отметила Мескина.
Человек рискует заразиться от грызунов геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, или «мышиной лихорадкой». Подхватить ее легко: достаточно вдохнуть пыль с содержанием выделений вредителей.
«В Московской области она бывает, хотя тут ее меньше, чем в Новосибирске. Как правило, протекает по-разному и начинается как типичный грипп, потом появляются признаки повреждения почек: задерживается моча, человек мучается, появляются отеки, кожу может высыпать», — объяснила инфекционист.
Чтобы облегчить состояние, пациенту дают жаропонижающие препараты. Однако в любом случае следует как можно быстрее обратиться к врачу. Если запустить случай, в будущем могут возникнуть серьезные осложнения почек.
Чтобы избежать заражения нужно:
- хранить запасы еды в изолированных емкостях, недоступных крысам и мышам. Если грызуны все же добрались, то от употребления продуктов в пищу следует отказаться;
- не контактировать с этими животными;
- проводить влажную и другие виды уборки на даче, складах и сараях в защитной одежде и респираторе;
- все продукты питания тщательно мыть перед едой.