Столбняк, боррелиоз, кишечные инфекции. Какие болезни можно подхватить на собственной даче

В мае дачники устремляются за город, чтобы подготовить почву, высадить рассаду, убрать мусор и навести порядок в помещениях. Мало кто знает, что после зимы участок таит опасности в виде инфекционных, кишечных и других заболеваний. Что угрожает здоровью человека, как не заразиться или оказать себе первую помощь?

Столбняк Первое, о чем стоит помнить, — столбняк. Это острое инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Clostridium tetani, которая поражает нервную систему и приводит к мучительным мышечным спазмам, судорогам и в тяжелых случаях к смерти. Столбняк можно подцепить, получив травму, в том числе при земляных работах. Бактерия обитает в почве, пыли, навозе и кишечнике животных. Заражение происходит при попадании спор в рану. Инкубационный период длится от трех дней до трех недель. Чем короче инкубация, тем тяжелее болезнь. «Все люди, которые 10 и более лет не вакцинировались, должны получить прививку против столбняка, прежде чем выезжать на дачу», — рассказала 360.ru инфекционист профессор кафедры педиатрии руководитель отделения детских болезней МОНИКИ имени Владимирского, главный специалист по инфекционным болезням у детей Московской области Елена Мескина. Если человек не вакцинирован и получил глубокую рану, необходимо промыть ее перекисью водорода либо хлоргексидином и срочно ехать к врачу.

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Листериоз «Есть такое заболевание — листериоз. Бактерии живут на растениях или в земле», — уточнила Мескина. Он протекает неспецифично. «Может напоминать грипп: увеличиваются лимфатические узлы в печени и селезенке, иногда случается диарея», — перечислила специалист. Листериоз особенно опасен для беременных: инфекция способна спровоцировать выкидыш, менингит или сепсис у ребенка. При первых симптомах следует обратиться к врачу. Он обследует пациента и назначит антибактериальную терапию. «Дачникам нужно быть аккуратными с земляными работами: обязательно мыть руки, зелень, менять одежду после огорода», — посоветовала Мескина.

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Гельминтоз Самые распространенные гельминтозы: энтеробиоз, аскаридоз, токсокароз. Глистными инвазиями можно заразиться через землю или растения, например зелень. Симптоматика проявляется по-разному: болезнь протекает как кишечная инфекция или вызывает легкое недомогание в виде усталости, вялости, слабости, тошноты, сонливости и общей апатии. «Если действительно нарушается качество жизни, то будет полезно сдать анализ на глисты после земляных работ», — пояснила Мескина. Чтобы не подцепить гельминтов, необходимо соблюдать гигиенические правила: мыть руки после работы с землей, тщательно промывать ягоды, зелень и другую продукцию с грядок, менять одежду после огорода.

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Боррелиоз Отдельное место в списке дачных болезней занимают те, переносчиками которых выступают клещи. В 2025 году насекомые проснулись рано, поэтому опасность подстерегает людей на каждом шагу. Одна из самых распространенных клещевых инфекций в Москве и области — боррелиоз, или болезнь Лайма. Она передается человеку со слюной насекомого, зараженного бактериями рода Borrelia, через укус. «В основном люди заражаются к концу лета. Хотя случаи инфицирования возможны и сейчас», — подчеркнула Мескина. Скачки заболеваемости особенно заметны, когда резко повышается температура воздуха: голодные клещи выползают в тепло и готовы напасть на любого, кто попадется, предупредила инфекционист.

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Клещи ползают по кустам, реже — в траве. На высоких деревьях их нет. Симптомы понятны: заражение проявляется примерно через две недели после укуса. Больной испытывает головную боль, озноб, ломоту в теле и костях, иногда случается лихорадка. Вокруг укуса появляется красное кольцо. Случается и так, что болезнь протекает бессимптомно, но инфекция все равно влияет на внутренние органы, часто — на нервную систему. «Половина пациентов с боррелиозом иногда и не знает, что был укус клеща. Насекомое могло насосаться и отпасть. Поэтому при недомоганиях нужно сообщить врачу о работах в саду, чтобы он назначил обследование», — уточнила Мескина. Боррелиоз опасен хроническими осложнениями, но при ранней диагностике и лечении его можно победить. После укуса клеща следует наблюдать за симптомами и при появлении эритемы или других признаков срочно обратиться к специалисту.

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Клещевой энцефалит Еще одно серьезное инфекционное заболевание, которым можно заразиться при укусе клеща, — энцефалит. Оно приводит к остролихорадочному состоянию, поражению различных отделов нервной системы в виде вялых парезов и параличей. Симптомы: слабость;

головная боль;

тошнота;

рвота;

нарушение координации;

боли в мышцах и суставах;

повышенная температура. «В Московской области практически нет клещевого энцефалита, только в Дмитровском и Талдомском городских округах. Он характерен для севера России, Сибири, Дальнего Востока», — объяснила Мескина. Основная мера профилактики — прививка. При первых симптомах следует обратиться к врачу.

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Другие инфекции, которые переносят клещи Что еще может передать клещ при укусе: моноцитарный эрлихиоз;

гранолоцитарный анаплазмоз;

туляремию;

клещевой тиф.

клещевой риккетсиоз, или «пятничную лихорадку». «Это инфекции, которые поражают клетки крови, лимфатические узлы. Для Московской области это редкость, но единичные случаи бывают», — отметила инфекционист.

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Заражение клещевой инфекцией через молоко скота — правда или миф? Да, такое возможно, подтвердила Мескина. «Большое значение имеет санитарный надзор. Весь рогатый скот — как крупный, так и мелкий — подлежит регистрации в соответствующей службе. Если люди покупают продукцию у неизвестных заводчиков, потом пожинают плоды», — рассказала инфекционист. Безопаснее пить молоко из магазина, а не брать его у соседей. «Всем работникам сельскохозяйственной сферы ставят уколы против клещевого энцефалита. Это полезно делать, если человек живет или имеет дачу в Дмитровском или Талдомском городских округах», — добавила врач. Она напомнила, что прививка от энцефалита делается в три этапа, поэтому позаботиться об этом лучше до начала дачного сезона.

Фото: Elena Mayorova / www.globallookpress.com

Клещ укусил — что делать? «Если вы находитесь близко к травмпункту или поликлинике, можно обратиться туда, чтобы клеща удалили. Если далеко, то его необходимо извлечь самостоятельно — и как можно раньше», — объяснила Мескина. В ветеринарных аптеках продают специальные изогнутые палочки с выемкой. «Ее подводят под шейку клеща, поворачивают против часовой стрелки и тянут на себя перпендикулярно коже. Если такой палочки нет, можно сделать петлю из нитки: скрутить ее пополам, чтобы на конце получилась петелька. Накинуть ее на шею насекомого и подкрутить, чтобы она закрепилась», — объяснила врач. Следует действовать аккуратно, чтобы не оторвать голову клеща. В противном случае он продолжит инфицировать человека, но извлечь отдельно будет труднее, возможен абсцесс.

«Действуем точно так же: поворачиваем против часовой стрелки и одновременно тянем на себя», — пояснила инфекционист. После извлечения кровососа лучше не выбрасывать — отвезите на обследование в лабораторию. Это поможет врачу сориентироваться: если насекомое заразно, пациенту назначат антибиотики. «Хочу сразу предупредить: обследуют клеща, а не человека. Поэтому, к сожалению, проверку организма на заболевание придется делать за собственные деньги. ОМС такое не покрывает», — подчеркнула Мескина.

Фото: Elena Mayorova/ / www.globallookpress.com

Кишечные инфекции Еще одна опасность на даче — кишечные инфекции. Их можно подцепить, если выпить зараженную воду, например из колодца или скважины на участке. «Если она целая и глубокая, то это маловероятно, а если заполняют из цистерны, то возможно. Высокие слои менее глубоких могут содержать загрязнения, которые теоретически попадут в воду», — объяснила врач. Кишечная инфекция вызывает рвоту, диарею, боли в животе, высокую температуру. При этих симптомах нужно обратиться к медикам. До больницы соблюдать режим: меньше есть, пища должна быть протертой, термически обработанной. «При рвоте и диарее примите „Регидрон“. Он восполнит водно-солевой баланс», — пояснила Мескина.

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Инфекции, которые передаются от грызунов человеку Помимо работ на улица, после зимы хочется убрать само помещение, особенно если оно пустовало. В таких случаях в доме можно найти экскременты грызунов, также опасных для здоровья человека. Эти животные переносят практически все виды инфекций: бактериальные, вирусные, паразитарные, грибковые. Самые распространенные, которыми можно заразиться от мышей: чума, иерсиниозы, скарлатиноподобная лихорадка, сибирская язва, сальмонеллез, туляремия и другие. «Иммунную и нервную системы может поразить лимфотопный вирус. Он передается с мочой мышей», — отметила Мескина. Человек рискует заразиться от грызунов геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, или «мышиной лихорадкой». Подхватить ее легко: достаточно вдохнуть пыль с содержанием выделений вредителей.

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«В Московской области она бывает, хотя тут ее меньше, чем в Новосибирске. Как правило, протекает по-разному и начинается как типичный грипп, потом появляются признаки повреждения почек: задерживается моча, человек мучается, появляются отеки, кожу может высыпать», — объяснила инфекционист. Чтобы облегчить состояние, пациенту дают жаропонижающие препараты. Однако в любом случае следует как можно быстрее обратиться к врачу. Если запустить случай, в будущем могут возникнуть серьезные осложнения почек. Чтобы избежать заражения нужно: хранить запасы еды в изолированных емкостях, недоступных крысам и мышам. Если грызуны все же добрались, то от употребления продуктов в пищу следует отказаться;

не контактировать с этими животными;

проводить влажную и другие виды уборки на даче, складах и сараях в защитной одежде и респираторе;

все продукты питания тщательно мыть перед едой.