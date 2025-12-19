Синдрому «горящего пениса» нашлось объяснение

Половой орган некоторых мужчин во время интима нагревается настолько, что вызывает дискомфорт. Доктор Бабак Ашрафи сообщил газете Metro , что это связано с приливом крови, инфекциями и дерматитом.

«Легкое ощущение тепла во время секса — это нормально, но сильное или неприятное тепло, которое мешает получать удовольствие или препятствует оргазму, — это не то, на что не следует обращать внимание», — сказал он.

По словам Ашрафи, температура полового органа повышается естественным образом из-за трения и прилива крови. Ощущение жжения и жара может быть связано с сухостью кожи из-за дерматита, грибковых или бактериальных инфекций, заболеваний, передающиеся половым путем, и воспаления уретры.

Его коллега, специалист по эректильной дисфункции, медицинский директор Manual Джефф Фостер выдвинул версию об аллергической реакции на лубрикант. Медсестра по вопросам сексуального здоровья из компании Lovehoney Сара Мулиндва также порекомендовала не использовать гели под презерватив, так как они удерживают тепло и снижают надежность контрацепции.

