Куколдизм и прах собаки. Стриптизерши рассказали о самых странных клиентах

Женщины, работавшие стриптизершами, рассказали о странных просьбах клиентов. Свои истории они опубликовали в разделе AskReddit на форуме Reddit.

По словам одной из стриптизерш, ее самый странный клиент носил с собой патронташ с капсулами, заполненными прахом его собаки. Мужчина оставлял эти капсулы в необычных местах.

«Все стриптизерши пришли выразить ему свои соболезнования, рассказать о любимых местах, куда они водят собак. В конце вечера он разрешил нам разместить одну из капсул в раздевалке, чтобы за нами присматривал преданный пес», — рассказала женщина.

Другая девушка вспомнила, как ей часто заказывали приватные танцы супружеские пары. У одной из таких семей был фетиш на куколдизм. Мужчина носил пояс верности, а жена заставляла девушку танцевать с ним эротичные танцы.

Еще одна танцовщица призналась, что постоянный клиент просил ее тянуть и щипать его за соски и платил за это хорошие чаевые.

