«Попкорновая болезнь» EVALI — это недуг вейперов, который может привести к летальному исходу. Об этом в беседе с 360.ru предупредил врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин.

Он объяснил, что EVALI — аббревиатура, обозначающая заболевание, связанное с употреблением средств электронного курения, вейпов.

«Что касается „попкорновой болезни“ — это какое-то новое наименование, потому что нельзя ее назвать попкорновой, наверное. По крайней мере, в курсе пропедевтики внутренних болезней в медицинском университете не делают сравнений с попкорном. На мой взгляд, не самое удачное сравнение», — добавил врач.

Заболевание может протекать в самых разных формах, различных по степени тяжести.

«К врачу, как правило, обращаются люди, страдающие тяжелой формой, которая требует стационарного лечения. Пациенты с легкими формами не обращаются к врачу. Основным фактором, связанным с течением данного заболевания, является как раз применение вейпов, то есть парение электронных сигарет», — подчеркнул Овечкин.

Симптомы болезни достаточно неспецифичны, диагноз ставится методом исключения.