«Симптомы неспецифичны». Врач — о «попкорновой болезни» вейперов
Врач Овечкин: болезнь вейперов EVALI может привести к летальному исходу
«Попкорновая болезнь» EVALI — это недуг вейперов, который может привести к летальному исходу. Об этом в беседе с 360.ru предупредил врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин.
Он объяснил, что EVALI — аббревиатура, обозначающая заболевание, связанное с употреблением средств электронного курения, вейпов.
«Что касается „попкорновой болезни“ — это какое-то новое наименование, потому что нельзя ее назвать попкорновой, наверное. По крайней мере, в курсе пропедевтики внутренних болезней в медицинском университете не делают сравнений с попкорном. На мой взгляд, не самое удачное сравнение», — добавил врач.
Заболевание может протекать в самых разных формах, различных по степени тяжести.
«К врачу, как правило, обращаются люди, страдающие тяжелой формой, которая требует стационарного лечения. Пациенты с легкими формами не обращаются к врачу. Основным фактором, связанным с течением данного заболевания, является как раз применение вейпов, то есть парение электронных сигарет», — подчеркнул Овечкин.
Симптомы болезни достаточно неспецифичны, диагноз ставится методом исключения.
То есть тогда, когда нужно исключить остальные заболевания, бактерии, инфекции, вирусные инфекции, иные интерстициальные заболевания легких. Тогда только может быть установлен диагноз EVALI.
Вячеслав Овечкин
врач-пульмонолог
К признакам недуга относятся слабость, плохая переносимость физнагрузок, одышка и в некоторых случаях расстройство стула.
«Из наиболее важных симптомов, которые говорят о том, что нужно обратиться к врачу, являются одышка и плохая переносимость физических нагрузок, которые ранее были привычны. Это может говорить об обширном поражении легких, что потребует какой-то терапии, возможно, оксигенотерапии — вдыхание кислорода. Заболевание в тяжелых формах может привести к летальному исходу без оказания квалифицированной медицинской помощи», — заключил врач.
Неизлечимую «попкорновую болезнь» ранее диагностировали у подростка-вейпера в Томске. Это не первый такой случай в России, напомнил Овечкин. Около 1,5 года назад болезнь вывили у юного пациента в Морозовской клинике.