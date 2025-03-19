У томского подростка-вейпера нашли неизлечимую «попкорновую болезнь»

Неизлечимую «попкорновую болезнь» EVALI диагностировали у подростка-вейпера в Томске. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Томской области.

Случаи заболевания возникли у школьников, которые курили электронные сигареты и вейпы, жидкости для которых содержали ароматизатор диацетил. По данным Mash, EVALI официально подтвердили у одного из юных вейперов. Еще одному диагностировали «токсическое воздействие курительных смесей на центральную нервную систему».

«Попкорновой болезнью» врачи называют облитерирующий бронхиолит — заболевание, поражающее бронхиолы. Его симптомами являются воспаления, рубцы и сужение бронхиол. Медики диагностируют недуг во время прослушивания легких пациента, издающих звук, напоминающий треск лопающегося попкорна.

Эффективного лечения EVALI на данный момент не существует. В будущем заболевание может перейти в синдром острой дыхательной недостаточности, смертность от которого достигает 30–50%.

«Точки торговли никотинсодержащей продукции находятся на контроле Роспотребнадзора, который также ведет борьбу с контрафактным товаром», — добавили в ведомстве.

Ранее главный внештатный нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин рассказал, что курение вейпов повышает риск развития инфекционных заболеваний и общего ухудшения состояния здоровья.