Симоньян рассказала об «ураганном течении» рака

Главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян рассказала, что ее лечение от рака растянется на годы и будет включать в себя и химио-, и лучевую, и гормональную терапию. Об этом она сообщила в одном из своих телеграм-каналов , отвечая на вопрос подписчицы.

«Что-то одно только у тех, у кого совсем маленькая опухоль. У меня же на фоне переживаний возникло ураганное течение, как врачи говорят», — объяснила журналистка.

Сама Симоньян уверена, что болезни поспособствовал стресс из-за долгой комы и впоследствии — смерти ее мужа, режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна.

До этого главред RT раскрыла, что помогает жить после случившегося и ей самой, и ее свекрови — актрисе Лауре Геворкян, потерявшей обоих сыновей.