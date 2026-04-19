Симоньян призвала женщин, борющихся с раком, слушать врачей

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к женщинам, столкнувшимся с онкологическими заболеваниями, и призвала их не опускать руки. Заявление прозвучало в эфире программы «Новые русские сенсации» на НТВ.

Она подчеркнула, что важно доверять врачам, прислушиваться к себе и продолжать бороться, поскольку у многих есть реальные шансы на выздоровление и дальнейшую жизнь. Симоньян также отметила, что женщины не виноваты в своем диагнозе, и выразила поддержку всем, кто проходит через подобные испытания.

«Боритесь, слушайте врачей, слушайте себя, старайтесь», — сказала главред RT.

С сентября прошлого года сама медиаменеджер проходит лечение от рака груди.

