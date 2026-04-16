«Для нас с Тиграном». Симоньян трогательно отреагировала на показ фильма Кеосаяна в Сингапуре

Показ фильма Кеосаяна по повести Симоньян прошел в Сингапуре

Премьера картины режиссера Тиграна Кеосаяна «Семь дней Петра Семеныча» состоялась в Сингапуре. Об этом в своем телеграм-канале сообщила медиаменеджер Маргарита Симоньян.

Показ организовали при поддержке Российско-Сингапурского Делового Совета и посольства России. Ленту зрителям представили актриса Лаура Кеосаян и исполнитель главной роли Федор Добронравов.

Судя по кадрам с места событий, мероприятие вызвало большой интерес: в кинозале не было свободных мест.

Маргарита Симоньян выразила благодарность организаторам. Главред RT добавила, что проведение премьеры в Сингапуре имеет большое значение для творческой команды проекта.

«Это очень важно для нас с Тиграном», — объяснила Маргарита Симоньян.

«Семь дней Петра Семеныча» — пронзительная трагикомедия, последняя киноработа Тиграна Кеосаяна. В основу сюжета легла повесть Маргариты Симоньян о 70-летнем одиноком жителе Адлера, роль которого блестяще исполнил Федор Добронравов.

Сюжет завязывается в момент, когда главному герою ставят смертельный диагноз. У него остается ровно неделя до финального подтверждения диагноза московским врачом.

Фильм разделен на семь глав-дней, в течение которых Петр Семеныч переосмысляет свою жизнь, пытается наладить отношения с прошлым и заново учится ценить простые радости.