«Сигнальный момент». Изменения в оформлении больничных нужны, чтобы помочь в лечении

Минздрав разработал новый порядок оформления листов нетрудоспособности, основное изменение касается пациентов, которые оформляют больничный более четырех раз за полгода. Для чего это необходимо и как в этом случае должен поступить врач, в беседе с 360.ru рассказал кандидат медицинских наук, врач функциональной диагностики, кардиолог, терапевт Андрей Кондрахин.

Врач отметил, что подобные нормы существовали и ранее, сейчас их решили упорядочить. Если человек в течение короткого времени слишком часто болеет, то это повод уделить больше внимания его здоровью.

«У нас есть граждане, которые по разным причинам берут больничные листы, хотя это называется лист трудоспособности, когда их складывают вместе, то вот эту норму прописали для того, чтобы была врачебная комиссия, и уже имеет смысл дальше дообследовать человека, может быть, направить на медико-стационарную экспертизу», — пояснил Кондрахин.

Если человек часто находится на больничном, значит, у него есть какое-то заболевание. В этом случае Минздрав предлагает пройти дополнительные обследования, чтобы выявить болезнь. Возможно, потребуется другое лечение, специализированный уход, чтобы не началось осложнение.