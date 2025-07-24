Минздрав предложил ввести новые правила выдачи больничных листов

Министерство здравоохранения подготовило проект, обязывающий медиков передавать документацию врачебной комиссии, если лист нетрудоспособности оформлялся пациенту более четырех раз в течение полугода. Об этом сообщил «Интерфакс» .

Ведомство уточнило, что изменения улучшат качество оказания медицинской помощи россиянам трудоспособного возраста.

Частое оформление больничных может свидетельствовать о необходимости проведения более углубленной оценки состояния здоровья пациента, поэтому комиссия будет выявлять факторы, которые могли повлиять на частоту заболеваний. Это позволит обнаруживать работников с симптомами болезни на ранней стадии и возвращать их к профессиональной деятельности.

Ранее в Сети опубликовали памятку о том, как избежать заражения ротавирусной инфекцией, отдыхая у воды. Главный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области Андрей Продеус рекомендовал тщательно мыть руки и фрукты, а также пить только кипяченую или бутилированную воду.