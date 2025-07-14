20minutos: использование УФ-лампы при маникюре повышает риск развития рака кожи

Использование УФ-лампы при маникюре может представлять угрозу для здоровья кожи, вплоть до риска развития рака. К такому выводу пришли эксперты Фонда по борьбе с раком кожи (Skin Cancer Foundation) в разговоре с испанским изданием 20minutos, сообщила «Газета.Ru» .

Специалисты напомнили, что ультрафиолетовое излучение, применяемое для сушки ногтей, может привести не только к преждевременному старению кожи, но и к развитию онкологических заболеваний. Эксперты подчеркнули, что хотя полностью исключить риск невозможно, его можно минимизировать. Например, они порекомендовали наносить солнцезащитный крем на руки за 20 минут до процедуры маникюра.

Однако врачи отметили, что крем не защитит от редкого и агрессивного подногтевого рака.