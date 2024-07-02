Шестилетняя девочка из-за болезни стала стареть как Бенджамин Баттон

Шестилетняя жительница США Хлоя Гарсия, страдающая от редкого генетического заболевания, стареет в «обратном направлении». Об этом сообщило британское издание Daily Star .

Впервые проблемы со здоровьем у ребенка заподозрила учительница. Она заметила, что девочка стала жаловаться на головные боли, плохо ходить и бегать, не могла открыть рюкзак. Сейчас школьница носит очки и ходит с помощью ходунков.

Выяснилось, что Хлоя страдает от метахроматической лейкодистрофии, которое вызывает дефицит фермента ARSA. У людей поражается мозг и нервная система, ухудшается речь, зрение и координация, появляются проблемы с питанием.

При этом заболевании человек как бы стареет наоборот. Подобная история была показана в фильме «Удивительная история Бенджамина Баттона». И лечение от этой болезни нет. Кроме того, терапия дорогостоящая. Она может составлять более четырех миллионов долларов.

Ранее биолог Кристиан Гонсалес-Бийо рассказал, что человек может укрепить память и остановить старение мозга, если будет соблюдать кетодиету.