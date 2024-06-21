Биолог Гонсалес-Бийо: кетодиета укрепляет память и останавливает старение мозга

Профессор Университета Чили и Института Бака в Калифорнии, биолог Кристиан Гонсалес-Бийо рассказал, каким образом кетодиета влияет на мозговую деятельность. Об этом написал «Мир 24».

По словам специалиста, за счет соблюдения кетодиеты человек может укрепить память и остановить старение мозга.

«Изменения вызывают метаболический сдвиг, при котором клетки поддерживают свои функции на новом энергетическом субстрате — жире», — пояснил биолог.

У кетодиеты есть свои минусы: при ее длительном соблюдении нарушается баланс жирных кислот и холестерина, что может спровоцировать болезни печени и сердца.

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