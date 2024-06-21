Биолог Гонсалес-Бийо: кетодиета укрепляет память и останавливает старение мозга
Профессор Университета Чили и Института Бака в Калифорнии, биолог Кристиан Гонсалес-Бийо рассказал, каким образом кетодиета влияет на мозговую деятельность. Об этом написал «Мир 24».
По словам специалиста, за счет соблюдения кетодиеты человек может укрепить память и остановить старение мозга.
«Изменения вызывают метаболический сдвиг, при котором клетки поддерживают свои функции на новом энергетическом субстрате — жире», — пояснил биолог.
У кетодиеты есть свои минусы: при ее длительном соблюдении нарушается баланс жирных кислот и холестерина, что может спровоцировать болезни печени и сердца.
ВСУ пожаловались на тяжелую ситуацию в Часовом Яре
Гражданский форум «Социальная сфера» провели в Видном
Лидер отделения «Единой России» Гончарук встретился с бойцом СВО из Мытищ
Передвижные лаборатории проверили воздух в 18 округах Подмосковья за неделю
Монеточку подведут под уголовное дело
Попавшая в больницу Казани пациентка с ботулизмом пришла в сознание
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте