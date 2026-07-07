Шампиньоны назвали самыми популярными грибами в сыроедении

Специалисты определили список грибов, которые можно употреблять в пищу без термической обработки при соблюдении определенных условий. Среди безопасных вариантов оказались шампиньоны, рыжики, белые грибы, вешенки и лисички, написал «Петербург2» .

Эксперты предупреждают, что есть грибы сырыми может быть рискованно. Тем не менее некоторые их виды допустимы к употреблению в сыром виде при условии выбора свежих и качественных экземпляров, добавила gazeta.spb.ru.

Шампиньоны — самый распространенный выбор для сыроедения. Грибы, купленные в магазине, можно использовать для приготовления салатов и закусок после тщательного промывания. Рыжики также можно есть без варки: их часто используют для быстрой засолки, что позволяет сохранить натуральный вкус.

Мнения специалистов относительно употребления сырыми белых грибов, вешенок и лисичек разнятся. Некоторые считают это безопасным, другие рекомендуют проявлять осторожность. Эксперты подчеркивают важность выбора молодых и неповрежденных грибов.

Несмотря на то что перечисленные грибы считаются безопасными для сыроедения, они могут вызвать индивидуальную реакцию, особенно у людей с чувствительным пищеварением. Специалисты настаивают на том, что грибы должны быть свежими и собранными в экологически чистых районах.