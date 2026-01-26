Сезон ОРВИ и гриппа не за горами? Как уберечься от вирусных заболеваний

Новый подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ ожидают в конце января — начале февраля. Уже за третью неделю года по стране зафиксировали более 419 тысяч случаев заражения. Преобладает штамм вируса гриппа А, но встречаются и другие заболевания.

В зоне особого риска — дети до двух лет, а также люди старше 60 и страдающие тяжелыми заболеваниями.

Самая частая ошибка — переносить болезнь на ногах. При первых признаках недомогания лучше обратиться к специалисту. Ведь чем быстрее отреагировать на симптомы, тем эффективнее будет борьба с инфекцией.

«Мы рекомендуем лечиться не только от гриппа — от всех вирусных инфекций препаратами, которые имеют доказанный механизм действия», — отметил доктор медицинских наук главный детский аллерголог-иммунолог Министерства здравоохранения Московской области Андрей Продеус.

В России к таким препаратам относятся ингибиторы фузии. Непатентованное название этой группы — умифеновир.

Бороться с вирусом необходимо не только до исчезновения симптомов, а как минимум пять-шесть дней. Кроме того, противовирусные препараты могут защитить тех, кто находится в контакте с больными.