«Серьезное осложнение». Россиян предупредили об опасности лихорадки Западного Нила

Главным резервуаром вируса лихорадки Западного Нила являются зимующие в южных районах птицы и грызуны. Людям их передают, например, комары. Об этом 360.ru заявил аллерголог и иммунолог Владимир Болибок.

Он добавил, что для человека заболевание достаточно опасно. По данным на 2009 год, летальность лихорадки Западного Нила составляла около 4 — 4,5%, что выше, чем при заражении коронавирусом.

«Если заболевание разворачивается в полную силу, то развивается <…> воспаление всех лимфоузлов. Потом оно переходит на мозговую оболочку, а иногда и сам мозг. Это очень серьезное осложнение, которое приводит к летальному исходу», — рассказал Болибок.

Врач добавил, что передача вируса идет из крови в кровь через насекомых, которые концентрируют возбудителя в слюне, которую впрыскивают в свои жертвы после укуса.

«Таким же способом передается малярия и лихорадка Денге. В тропиках таких заболеваний много, и главный путь передачи — укус насекомых», — добавил собеседник 360.ru.

Болибок подчеркнул, что в России людей кусают как раз местные комары, а вирус принесли зараженные птицы, которые улетают на зимовку в теплые страны. Поэтому с наступлением холодов количество заражений снизится.

«Вспышки лихорадки Западного Нила периодически случаются. В России их начали регистрировать с 1999 года. Но у нас нет тех животных, которые стали бы резервуаром для этого вируса. У нас резервуаром являются перелетные птицы», — пояснил специалист.

Иммунолог добавил, что вакцины от лихорадки Западного Нила пока нет. Она находится на стадии разработки, в отличие от Денге, которая уже доступна во многих странах.

Роспотребнадзор отчитался, что случаи лихорадки Западного Нила выявили в 22 регионах России, а общая заболеваемость превысила среднегодовые показатели на 13%. В ведомстве призвали россиян использовать репелленты, фумигаторы и москитные сетки от комаров.